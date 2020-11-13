勞工保險是強制性的保險，依現行勞保條例規定，只要僱用員工滿5人以上，雇主就必須要替員工辦理參加勞保。由於勞工會面臨轉職，可能會從在工會加保的自營作業者轉為公司受僱勞工，這時候就會面臨勞保轉移的問題，勞動部提醒，如果投保單位違反勞保條例，沒有替受僱員工投保，除了會被處以罰鍰，投保單位還必須賠償勞工的損失。

勞動部強調，「員工達5人就須強制保勞保」，而且替員工保勞保是雇主的責任，這項責任不會因為員工已在工會加保，或員工另有從事其他工作已參加其他社會保險（軍保、公教保或農保）而免除，何況，勞保目前還內含職業災害保險。

勞動部指出，企業只要與員工之間有僱傭關係，不論該員工已從工會加保多久，雇主都應依法在員工到職當天為其辦理參加勞保，若該員工同時從事所屬職業工會的工作，得依個人意願重複於工會投保，但保費需同時計收。

此外，企業在暑期聘用的工讀生，或是因應部分活動檔期聘僱的臨時人員，勞動部表示，不管聘任的期間有多短，只要有僱傭關係又有支給薪資的約定，雇主就必須依法為員工辦理參加勞保。

(工商 )