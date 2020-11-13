行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，店家開記者會澄清指控，並在臉書秀出「零檢出」證明。事後丁雖緊急道歉並向業者訂100碗牛肉麵致意，卻出現行政院統編遭批「怡銘點餐，全民買單」，引發全民公憤。台師大國文學系教授林保淳痛批，由此事可見蔡政府行政之荒腔走板，更直言：「區區三萬九千元，就想文過飾非，民進黨是財大氣粗，故大膽犯錯，看在升斗小民眼裡，豈能心平？」

林保淳昨日（12）在臉書發文，寫道：「行政院發言人丁怡銘為了替政府遮掩萊豬問題，居然在未查實證之前，就誣指『皇家傳承牛肉麵店』是用『萊牛』料理，企圖混淆視聽，移花接木，替政府搽脂抹粉。事後雖認錯道歉，以訂購100碗牛肉麵以示補償，卻又有以公帳報銷的嫌疑。政府為了掩飾問題，不惜拿百姓當祭品，其心態之可議，全民理當同聲加以譴責，而更堅定拒食萊豬的決心。」

不僅如此，林保淳更列舉「蔡政府行政之荒腔走板」之4大缺失：「（1）未經查核，率爾發佈不實消息，雖經道歉，但明顯觸犯散播『假消息』之罪，NCC是否應該加以裁罰？（2）目前美牛進口，是30個月齡以下，故可以代謝，且不含內臟，而如今蔡政府是開放30月齡以上的全牛進口，這是完全不同的兩碼事，政府意欲混淆視聽、故佈迷陣，用心實為奸險。（3）100碗牛肉麵，竟以公帳統編登錄，用心可議，而推拖為代訂者的『習慣』，分明是卸責之詞，其誰能信？（4）區區三萬九千元，就想文過飾非，民進黨是財大氣粗，故大膽犯錯，看在升斗小民眼裡，豈能心平？」

文章一出，不少網友大表贊同，紛紛留言：「他放了屁，吃了麵，做了面子，罵了馬英九，支持了萊豬，卻沒花自己一毛錢，這麼好的發言人哪裡找？」「最貴一碗240，一百碗3萬9千元？這是建構數學算出來的？」「這個政府荒腔走板，錯誤百出，慘不忍睹！」「推拖是習慣，更糟糕！表示濫用公務人員做自己私人的事，還報公帳，成習慣？」「NCC真的是看顏色辦事？如果對此事不處理，就足以證明是民進黨打手！」「可憐我們老百姓」。

(中時新聞網)