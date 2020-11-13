世界衛生組織9日舉行世衛大會，台灣再次遭排除在外，引起大批網友不滿並在WHO官方臉書下留言，但只要留下「Taiwan」等關鍵字即遭封鎖留言，更讓台網友發起「炎上」，以另類方式在WHO臉書下留言，引起關注。對此，世界衛生組織12日表示，官方臉書遭「台灣」等關鍵字的「大舉網攻」，故增設過濾器來阻擋相關留言，但現已重新開放含有這類關鍵字的留言。

台灣外交部先前表示，已指示駐日內瓦辦事處向WHO抗議，外交部長吳釗燮也指出，對於WHO作法非常不滿、遺憾，已透過管道提出抗議。

外交部發言人歐江安也表示，除了台灣相關字眼，留言提及「中國、武漢、習近平」等，也會被顯示為垃圾訊息。駐美代表蕭美琴也嘗試在WHO臉書上留言提到台灣仍遭封鎖，令她感嘆「WHO學中共養成言論審查的習慣，令人憂心」。

對此，WHO聲明表示，有時會過濾臉書專頁留言，以防線上激進分子以「網路攻擊」阻礙對話，以維持資訊與對話順暢，此「務實措施」不代表價值判斷或世衛任何政策；不過WHO也表示，現已重新開放使用者內含「台灣」和「中國」等關鍵字的留言。

(中時新聞網)