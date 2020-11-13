演藝圈中常爆出潛規則傳聞，今(13日)韓媒爆出一樁更駭人聽聞的事件，一名新人女演員A被經紀公司發現過去出道前曾賣淫，遭社長B邀來寫下自白書，並以此要脅A，還二度傷害對A強暴，A不堪倍受欺凌痛哭提告。

早年常傳韓國女星被公司脅迫陪酒、陪睡事件，曾演出韓版《流星花園》的張紫妍便是其中一案例，11年前她在住處輕生，手寫自白曝光，控訴經紀公司對她長期施暴甚至要求陪酒，震撼演藝圈。據《spotvnews》報導，一名剛出道的女演員本想換經紀公司，但被舊東家公司發現出道前賣淫，便被社長邀約來公司一趟。

社長B見了女星A後，脅迫說：「在什麼地方和誰進行了性交易，收了多少錢，寫一份自白吧！」還稱：「如果妳不做就找警察抓你」，A邊哭邊完成B所要的自白，沒想到B卻趁機強暴了A，更稱：「以後可以好好待在公司嗎？我會幫妳解決所有問題」。

A出庭時強調「整個過程一直在哭」，還被迫簽下如果因性交易事件造成公司損失，願意承擔民事跟刑事責任的聲明。先前法院一審判決出爐，判定社長B三年有期徒刑，去年9月二審改判社長B三年有期徒刑、四年緩刑，並要求B須參加40小時性暴力治療課程。

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