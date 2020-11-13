行政院長蘇貞昌12日主持「行政院文化會報」時表示，台灣現在是疫情下最安全的國家，應機動把握時機興利除弊，推動文物或藝術品交易所得採分離課稅，活絡藝術品收藏交易，同時吸引海外交易回流。他也支持文化部出版業振興政策，指示相關部會提供重要助力，加強台灣的國際競爭力。

在聽取「推動臺灣成為亞洲藝術品拍賣中心」報告後，蘇貞昌表示，現在國際局勢變化快，香港原是龐大藝術品交易市場，總成交額高達411億元台幣，是我國的二十幾倍。但香港面臨政治情勢變化，我們應靈活、機動把握時機，讓世界看到台灣，甚至朝取代香港地位的方向努力。

蘇貞昌感謝文化部李永得部長與相關藝術家、藝術界及文化界的努力，以及財政部長蘇建榮的配合，推動藝術品收藏交易，並提醒注意三點：1.推動文物或藝術品交易所得採分離課稅；2.稅制方面不是要開方便之門，而是要把握機會，跟世界競爭、連通；3.執行藝術品拍賣事業的洗錢風險評估，確實掌握拍品資訊與交易實名制。

另針對「出版產業振興政策推動說明」報告，蘇貞昌指出，隨閱讀習慣、市場供需與載具改變，政府應協助振興，例如文化部推出「藝Fun券」累計使用金額約9.2億元，用在「書店及出版業」超過6成，圖書免徵營業稅也應大力支持。

(工商 )