政院散布「假訊息」？！ 稱北市牛肉麵冠軍用萊牛遭打臉

台北市長柯文哲12日親赴行政院會，要求萊豬源頭標示，卻遭政院發言人丁怡銘拿出網軍格式圖卡，反控牛肉麵節冠軍得主用的就是萊牛，引發風波。有網友表示，一個政府官員沒有查清楚來源，就公然散布假訊息，是很要不得行為，所以為此去向內政部檢舉，更附上內政部的電子回信。此舉讓網友大讚勇者！

為合理化政府開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，行政院發言人丁怡銘昨天召開記者會，公開稱台北市牛肉麵節冠軍店家，就是使用含有萊劑的牛肉。此話一出，引發外界譁然，有網友還針對遭指使用萊牛的「皇家傳承牛肉麵」店，給予一星負評，逼得店家拿出證據說是零檢出，丁怡銘也趕緊以錄影方式致歉。

對於這場風波，知名粉專「逆風的烏鴉」直言，丁怡銘引用的「這個哏」是從焦糖來的。不管是原始就是焦糖的「哏」。可是這個「哏」沒查清楚，就說別人用萊牛。而且店家還真的拿出證據說零檢出。假訊息是民進黨上下面對攻擊時的大招，結果「民進黨自己也假訊息」，當然不被砲轟也難。

而網友s214742更在批踢踢網文貼出一張，到內政部網站檢舉丁怡銘散布假新聞的照片，並詢問「請問這樣內政部長會吃案嗎？讓我們看下去！對了，內政部長信箱很好用，都有紀錄，就讓我們來看看公然造假的新聞會不會被關三天，還是馬上轉彎」。該網友更附上不自殺聲明，「本人身體健康 育有兒女 為了他們未來絕不可能自殺」！

網友留言。（摘自批踢踢）

該網友還在留言處附上內政部的回應，「您好：您在內政部部長電子信箱登錄有關（行政院發言人丁怡銘先生散布假新聞）的問題，本部已受理，我們將儘快把處理結果回覆給您，您的信件編號為：20201112021，您可以直接點選本連結位址https://service.moi.gov.tw/ecss/bin/ite002q3.asp......或直接上部長信箱網站查詢信件處理狀況，謝謝您的來信，歡迎隨時提供您寶貴的意見」。

網友秀出向內政部檢舉的相片。（摘自批踢踢）

許多網友見狀大喊「勇者」！「雙標黨的日常發揮」、「置板凳看會不會吃案」、「國家機器開始動起來」、「你已經死了！台灣價值-3萬」、「在座都有可能是下一個受害牛肉麵店」、「背板做到大到嚇死人..怕大家沒看見喔」、「不小心笑了，你好壞」！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

面對行政院發言人散佈假訊息，行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前接受採訪表示，丁怡銘在第一時間已經道歉，大家不用再把事情上綱。丁怡銘知過能改，善莫大焉。

(中時新聞網)