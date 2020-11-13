假如這項爆料屬實，只能說溜馬射手歐拉迪波毫不掩飾自己想要離隊情緒！根據《印地安納波里斯星報》記者麥克報導，歐拉迪波早從上個球季就不想繼續待在溜馬打球，甚至到匪夷所思的地步，竟在場上直接詢問對手能否過去一起打球。

「在上季溜馬與暴龍比賽，以及對上熱火、尼克等隊的比賽，歐拉迪波直接在場上跟對手說出，『我可以來跟你們所有人一起打球嗎？』這是他當著溜馬隊友面前講出的話，」麥克表示，「也讓溜馬休息室內的氣氛，變得更加焦慮不安。」

去年1月遭遇右膝肌腱撕裂重傷的歐拉迪波，直到今年1月才告傷癒復出，隨後就已養傷為由，不願前往奧蘭多隔離園區參加復賽，他跟溜馬還剩1年合約，卻已拒絕溜馬一份4年8000萬美元的提前續約條件，看來他真的很想離開溜馬。

目前一名匿名的NBA總管放話，溜馬想用合適價碼交易歐拉迪波，也想跟他完全提前續約動作，不過歐拉迪波假如真的要走，當前最有可能跳槽的球隊是湖人、尼克或獨行俠等隊，甚至連溜馬主力中鋒透納也可能被放在交易當中拋售。

(中時 )