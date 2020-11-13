歐股周四從前一日的八個月高點回落；此前人們歡欣於疫苗突破性進展。歐股投資人擔憂新一波疫情抑制經濟復甦速度，連帶拖累幾個企業財報好表現。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌3.40點或-0.88%，為385.16點，但截至本周仍上漲12.5%。銀行股在連三漲後出現領跌1.92%；金融股跌1.37%；旅遊休閒股在本周初連漲後下挫0.66%。

瑞穗銀行分析師指出，這是對正火熱的「疫苗交易」議題的校準。評估疫苗大量供應仍需數個月時間，而歐美的新冠疫情正衝擊著醫院系統，引發再封鎖的憂慮。

法國總感染人數超越上億人口的俄羅斯，成為歐洲疫情最嚴重國家；英國累計死亡人數亦超越俄羅斯，並攀高為全球第五大死亡國家；義大利染疫數超過100萬人。

泛歐600自三月低點以來已經反彈40%，然因憂慮復甦速度而落後於標普500的上漲。

倫敦FTSE跌0.7%。英國第三季GDP雖從前一季大幅反彈，但九月增長幅度1.1%不如預期，顯見全國封鎖前的經濟已經見疲軟徵兆。

Spreadex分析師解釋，經濟數據相當尷尬，政治內鬥加上最後的脫歐談判，GDP數據在歐洲可能為墊底表現。

西門子跌3.3%。該工程集團對於財測展望持謹慎，並預期政府和集團在明年的投資將落後於全球經濟反彈。

蘇黎世保險上漲0.7%。該公司新的壽險業務在第三季彈高。義大利頂級保險商忠利保險(Generali)跌0.5%，該公司指出，不會再為2019年的業績支付第二次股利。

(時報資訊)