網路設備大廠思科（Cisco Systems）上季業績意外強勁，本季展望也較市場預期樂觀，周四盤後股價大漲7.65%，為41.63美元。

思科公布，第一財季（截至10月24日）營收年減9.3%，為119.3億美元，但優於市場預測均值118.5億美元。思科營收連續第四個季度下滑，反映出新冠肺炎疫情與經濟衰退對該公司帶來的挑戰，雖然居家上班的工作模式使客戶提高雲端服務支出，但思科大部分營收仍來自於對企業與政府數據中心及辦公室的設備銷售。

第一財季，思科經調整後每股盈餘為76美分，優於市場預期的70美分。

思科表示，公部門訂單年增5%，而企業、商務與服務供應商部門的訂單則較前一年同期減少。執行長Chuck Robbins在法說會上表示，激勵性的支出使美國與國外的政府訂單增加。

包括數據中心網路交換機在內的基礎設施平台部門第一財季營收年減16%，為63.4億美元，不如市場預估的64.5億美元。以營收計，該部門是思科最大的部門，也是受到疫情衝擊最大的事業。

包括Webex視訊通話與AppDynamics監控軟體在內的應用程式部門營收年減8%，為13.8億美元，略低於市場預估的14億美元。

思科預估第二財季營收介於下跌2%至持平，優於市場預估的下滑3%，至116.3億美元。思科預估本季經調整後每股盈餘介於74～76美分，優於市場測均值73美分。

此外，思科宣布過去六年擔任Autodesk財務長的Scott Herren將接替8月宣布退休的Kelly Kramer，出任思科的財務長。

(時報資訊)