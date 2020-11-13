德國BNT新冠肺炎疫苗進口破局，還引來涉嫌炒股質疑，負責代理的台灣東洋董事長、蔡政府首任閣揆林全表示，政府說東洋沒授權書是「吃我豆腐」。對此，行政院長蘇貞昌今天槓上前任閣揆說，買疫苗不是這麼簡單，最後就算沒有成局，也不要怪人家；至於什麼股票怎樣，就由權責單位釐清。

德國BNT新冠肺炎疫苗進口破局，負責代理的台灣東洋昨天召開記者會，董事長林全表示，政府說東洋沒授權書是「吃我豆腐」，BNT願意提供3000萬劑疫苗，但若政府要的數量很低，東洋也開不了口去協商。

對於林全的說法，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，當初談的量是200萬，若東洋願協助談，那很感謝，若沒成功，也沒什麼話好說；他也強調，「我們很早就說訂購的量不會太多，這些東洋都知道。」這席話，顯示中央疫情指揮中心對林全的說法頗不以為然。

今天蘇貞昌赴立法院備詢前，被問到如何看待林全的「吃豆腐」說法時，蘇貞昌不客氣地說，買疫苗不是這麼簡單，涉及到很多方面，最後就算沒有成局，也不要怪人家。至於什麼股票怎樣，有相關權責單位，這些本來就有機制會把事情釐清。

蘇貞昌也喊話，台灣舉國同心，一起努力把防疫做到世界最好，現在需要疫苗，就分頭努力，相信任何人都是希望為防疫盡一份心力。

(中時 )