疫情推升設備需求 思科財報優預期 09:502020/11/13 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於疫情期間民眾在家工作人數增多，推升視訊會議工具與網路設備需求大幅攀升，導致思科上季營收減幅比預期縮小。 該公司表示到10月24日為止，營收下滑9％到119.3億美元，優於市場預期的118.5億美元。扣除特別項目，每股獲利76美分，也優於預期的70美分。 在財報利多消息激勵，思科12日盤後股價大漲近9％。 (工商 ) #思科 #億美 #推升 #疫情 #設備需求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊 版權經紀人線上出擊 04:092020/11/13 藝文副刊 奇鋐、雙鴻領軍 散熱量價大噴發 04:102020/11/13 證券．權證 《航運股》陽明撥雲見日 Q3結束連六季虧損 08:002020/11/13 財經 《電子商務》數字前3季獲利逾1股本 每股賺11.51元 08:342020/11/13 財經 風險因素多 多元配置最安心 04:102020/11/13 投資理財 台灣自動科技 主打點膠代工服務 04:102020/11/13 產業特刊 漢唐 前三季賺逾1.5個股本 04:102020/11/13 證券．權證 華為概念股噴發 華通、智易吸睛 04:102020/11/13 證券．權證 資金持續流入 沒川普的亞洲 後市更樂觀 04:102020/11/13 投資理財 《文創股》宇峻Q3獲利創10年來新高 每股盈餘2元 07:432020/11/13 財經 財經熱門新聞 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 費時八年… RCEP將完成簽署 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉招手和碩將赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 非洲挖到石油「油價會降」？中油霸氣回一句 - 要聞 TikTok逃封殺 美商務部找到台階下 暫停執行所有禁令 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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