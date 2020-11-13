由於疫情期間民眾在家工作人數增多，推升視訊會議工具與網路設備需求大幅攀升，導致思科上季營收減幅比預期縮小。

該公司表示到10月24日為止，營收下滑9％到119.3億美元，優於市場預期的118.5億美元。扣除特別項目，每股獲利76美分，也優於預期的70美分。

在財報利多消息激勵，思科12日盤後股價大漲近9％。

(工商 )