保瑞藥業（6472）公佈財報，第三季營收3.97億，年成長2.63％、季增9.69％，EPS 1.33元。公司表示，上半年因疫情影響缺料狀況已改善，目前接單已恢復正常，第四季營運動能樂觀，法人預估，該公司今年營收將再創新高。

低血鉀症在全球每年約有126億美金的市場規模，保瑞為美國Vitruvias Therapeutics Inc.代工，治療低血鉀症Potassium Chloride ER的口服緩釋劑型藥（KCl），繼6月取得美國FDA上市許可後，台灣也於近期成功取得藥證，目前已有四家醫學中心先行以專案方式採購進藥，將逐步佈局國內市場。

子公司宇泰欣部分，今年除了代理日本衛采、SSP的明星商品銷售持續暢旺外，與法國百年藥廠合作引進的法國國民首選品牌Boiron（布瓦宏），今年也加強行銷力道，相關產品佳績頻傳。其中，提升身體保護力的明星商品-歐斯洛可舒能（Oscillococcinum）熱銷全球50多國，除了創下平均每秒賣出一盒的佳績，也連續十年（2009-2019年）獲得美國藥師第一推薦保健品牌，該品項除了宇泰欣原有通路外，本月也宣布正式進軍國際知名連鎖賣場，透過遍佈全台的賣場人潮，可望帶動相關產品的銷售成長。

保瑞表示，今年度由於購入GSK加拿大藥廠，新增因應接廠所增加的顧問人事與系統建置等費用，且訂單受美元與加幣之匯率影響產生之匯損，使得今年雖然營收成長，EPS相對去年下滑。隨著第三季與10月營收表現持續攀升，輔以併購案於第四季完成接廠，對於今年的營運表現將大有挹注。

(工商 )