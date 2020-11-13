福斯商旅宣布，推出新世代T6.1 Kombi商旅車，新車強調實用多變的大空間，擁有多種兼具性能與節能的動力規格，並搭載完善的主被動安全防護科技。

此外，因應高齡化社會與行動不便族群的移動感受，福斯商旅同時引進T6.1 Kombi IPC及 T6.1 Caravelle IPC福祉車款。

福斯商旅指出，全新T6.1 Kombi承襲經典氣派車身格局，內裝採用全新儀表板設計、排檔座右側設有兩個新型USB Type-C插槽，便利車主快速充電；配置福斯新世代三幅式多功能方向盤，兼顧實用與質感，操作便利，音響和手機等功能可利用一鍵控制。長軸高頂九座的座椅配置可以配合實際需求彈性調整，其中第三、四排椅背可完全向前摺疊，亦可拆下獨立座椅，為車內空間創造無窮的可能性。T6.1 Kombi全車系提供三款車色選擇，包含香草白、米白灰、耀澤灰。

在動力科技上，T6.1 Kombi長軸高頂九座車型搭載2.0升TDI柴油渦輪增壓引擎，搭配五速手排變速箱，提供110匹最大馬力與25.5公斤米最高扭力；T6.1 Kombi的長軸平頂車型及長軸高頂車型搭載2.0升TDI柴油渦輪增壓引擎，搭配七速雙離合器自手排變速箱，可提供150匹最大馬力與34.7公斤米最高扭力。

新車定價方面，T6.1 Kombi長軸平頂（免稅救護車）為139.8萬元起，T6.1 Kombi長軸高頂（免稅救護車）154.8萬元起，T6.1 Kombi長軸高頂（復康巴士）149.8萬元起，T6.1 Caravelle 150L（復康巴士）169.8萬元起、T6.1 Caravelle 110L（復康巴士）140.3萬元起。

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