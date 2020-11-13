如何執行TikTok(抖音海外版)禁令似乎成為川普(Donald Trump)政府新難題，但商務部終於找到台階下，該單位周四援引10月3名用戶在費城提告的法院判決，明確表示所有關於TikTok禁令全面暫緩執行。

川普8月簽署的TikTok禁令可概略分成2部分，9月20日全面自應用程式商店下架，11月12日須全面出清在美資產、美國企業也不可提供網路託管服務。前者已被哥倫比亞特區法院發禁制令，後者一直懸而未決，儘管TikTok提出與甲骨文(Oracle)技術合作協議獲川普出部認可，但忙於大選的總統與當局此後未再理會此案，導致TikTok不得不在周一提出訴願，希望相關單位明示是否核可該協議，或有進一步要求與處分。

早在上個月就有許多分析師指出，儘管法院沒有同意停止執行禁令在11月12日生效部分，但實務上要執行可能性已經不大。因為若執行，TikTok雖然在美無法營運，但出清資產部分依然無解，而且法院已擋住下架判決，執行第2部分可能造成使用者權益受損問題，涉及層面就不僅限於TikTok本身。

川普政府先由財政部出面回應TikTok訴願，表示仍致力化解TikTok於2017年收購美國社群媒體Musical.ly帶來的國家安全風險，不過TikTok核心演算法技術與川普當初簽禁令的指控，即TikTok將美國用戶數據傳給北京當局，都與此項收購案關係不大，因此事實上等於文不對題的象徵性回應。

商務部找到的判決是３名網紅因不滿TikTok無法再使用，於費城地方法院所提訴訟。法官畢托史東(Wendy Beetlestone)在判決書中指出，政府行政命令對資訊交換構成威脅，超過《國際緊急經濟權利法》(International Emergency Economic Powers Act，縮寫IEEPA)授權範圍。該法1977年通過，授權總統宣布國家緊急狀態後規範商業權力來應對外國威脅，川普針對陸企各項禁令幾乎都以IEEPA為法源依據。

當局針對費城地方法院判決已向哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提出上訴，但商務部稱，上訴期間仍將服從判決，直到有進一步法律進度為止。此外，TikTok也針對禁令11月12日生效部分敗訴向同一法院提上訴，該院給予字節跳動(TikTok母公司)、相關政府部門訂下的證據、文件提交截止日分別是12月14、28日。

換言之，TikTok很可能如同另個被川普發禁令的WeChat(微信海外版)一樣，直至今年底都如常繼續運作。

(中時新聞網)