一名51歲的王姓男子，因欠債10餘萬元，在前天（11日）晚上疑似遭到債主當街帶討債，隨即載著王男在桃園、新竹一帶遊車河長達26小時，要求王男在車上打電話籌錢，友人接獲通知後找了一天仍不見蹤影，昨天向報警，警方調閱監視器後，發現王男是主動上車，連續撥打數小時電話後終於聯繫上，發現他被丟包在南崁，立刻前往將他帶回。

警方接獲王男友人報案時，因為對方相當慌張，一度說是朋友遭人押走，讓警方相當重視，立刻調閱沿途監視器，發現王姓男子是在路旁和不明人士說話後主動上車。

根據王男描述，他上車後對方就載著他四處在新竹與桃園一帶遊蕩，並要求他打電話向朋友調錢，時間長達一天。警方當時得知王男帶著自己手機，於是不斷的撥打聯繫，直到今天凌晨才通上話，當時王男已經被債主放在桃園南崁。

員警立刻依照王男指示，在今天凌晨三點多，火速前往南崁將他帶回，目前正在釐清對方身分，並進一步追查。

(中時新聞網)