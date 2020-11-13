大獎落誰家

一年一度的金馬獎再度進入緊張的倒數時刻，今年因為疫情的關係，電影產業受到了不小的影響，但讓人振奮的是，今年觀看國片的人數大幅提升，每一部入圍的作品和演員也都讓觀眾印象深刻。

今天就讓《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對金馬獎最受矚目的大獎「最佳劇情」、「最佳男主角／男配角」、「最佳女主角／女配角」，還有一人一生只有一次機會的「最佳新進演員」進行數據分析，來看看正式結果出爐前，哪些演員和作品獲獎的呼聲最高吧！

最佳劇情長片

第1名：《親愛的房客》

《親愛的房客》這次獲得金馬六項提名，更是今年劇情長片奪獎呼聲極高的作品，是一個有關親情及愛情的故事，演員們用精湛演技把角色之間的情感用不同層次的方式詮釋，有些人看完大哭一場，也有些網友感受到甜甜澀澀的平靜，也讓人重新思考愛這件事。

第2名：《同學麥娜絲》

《同學麥娜絲》是以《大佛普拉斯》拿下金馬獎最佳新導演的黃信堯，時隔三年再推出的第二部作品，劇中四個性格分明的「同學」，就像是台灣社會上那些中壯年男子的縮影，電影用喜劇的方式講述中年男子們面臨的困頓，很多廢話和自嘲打中網友的心，看完之後還有一種笑著笑著就覺得對人生中無奈的事感到更無語了的沈重感。

最佳男主角

第1名：劉冠廷／消失的情人節

劉冠廷在劇中飾演一個動作慢得要死，就連手錶的時間、感應地震的能力都比別人慢的奇葩，這個什麼都慢半拍的角色在網友心目中木訥又可愛，和《陽光普照》裡陰沉的蔡頭或是《花甲男孩轉大人》裡的8+9樣完全截然不同，演什麼像什麼又生動的表演替電影加了不少分。

第2名：莫子儀／親愛的房客

剛以《親愛的房客》拿下台北電影獎最佳男主角的莫子儀，在金馬獎奪帝的呼聲也很高，他飾演一名身分不只是房客的鋼琴老師，其實還是房東阿嬤過世兒子的戀人，莫子儀每一場情緒戲都是層次和深度，最讓網友心碎的一場就屬莫子儀與白潤音在合歡山上父子分離的戲碼。

最佳女主角

第1名：陳淑芳／孤味

81歲的「國民阿嬤」陳淑芳入行63年，今年是第一次入圍金馬獎，她在《孤味》飾演一名丈夫離家、靠賣蝦捲開餐廳，獨自養大3個女兒的媽媽，演活傳統台灣母親，惹哭一堆觀眾，也讓她在81歲首度入圍金馬獎最佳女主角，還創下最高齡入圍紀錄。

第2名：桂綸鎂／腿﻿2012年以《女朋友。男朋友》奪得第49屆金馬獎影后的桂綸鎂，這次以新戲路的精湛演技再次拿到角逐影后的門票，4度入圍影后的她這次在《腿》中飾演個潑婦，為了找回老公被截肢的腿不惜大鬧醫院，展開充滿黑色幽默的「找腿之旅」，在預告播出後，讓不少網友驚呼連連，因為完全沒看過這樣潑辣的桂綸鎂啊！

最佳男配角

第1名：納豆／同學麥娜絲

納豆在劇中飾演一個沒車沒房又沒錢，人生沒希望的「罐頭」，突破尺度和潘慧如上演激情床戲，雖然是個看起來很衰小的角色，但要把深情激情完美展現，還要兼顧承受各式各樣倒霉鳥事，讓納豆的演藝生涯有大突破，更被導演稱讚演技大爆發，預告一出讓不少網友相當期待。

第2名：鄭人碩／同學麥娜絲

已經第三度入圍最佳男配角的鄭人碩，這次在《同學麥娜絲》裡，飾演一個總是忙得不可開交的保險業務員「電風」，很有正義感，卻時常想逃避現實，鄭人碩中年男子的焦慮和茫然表現得淋漓盡致，拚得要死卻總是得不到加薪的無奈被他詮釋得直入心坎。

最佳女配角

第1名：陳淑芳／親愛的房客

﻿今年首次入圍金馬獎，憑著電影《親愛的房客》入圍女配角，將和另一部戲中女兒謝盈萱角逐獎項，陳淑芳在親愛的房客》裡，對過世兒子的同性伴侶充滿怨懟，即便對方悉心照顧她的生活起居，依舊無法放下心中的怨，把恨意全寫在臉上，甚至在與莫子儀對戲時，兩人入戲到把所有工作人員都惹哭。

第2名：謝盈萱／孤味

﻿2018年以《誰先愛上他的》獲得金馬的謝盈萱，這次又以《孤味》入圍金馬最佳女配角，有趣的是，她最大的對手是以另一部作品入圍的劇中媽媽陳淑芳，這次謝盈萱飾演一位熱愛自由忠於自我的舞者，卻因此被長輩拿來說嘴，導致她成為劇中看得最清楚、卻也最多秘密的角色。

最佳新進演員

第1名：陳昊森／刻在你心底的名字

﻿陳昊森在《刻在你心底的名字》裡可說是做足功課，為了讓自己的體態更符合角色設定，他不僅鏟肉13公斤，還花上許多功夫遮蓋掉身上的紀念刺青，大尺度的全裸戲也為此克服重重心境上的彆扭，快速精準地進入角色的狀態，他在劇中一句「我敢說我喜歡誰，你敢不敢」充滿張力的嘶吼更成為經典台詞。

第2名：吳奕蓉／大桔大利 闔家平安

﻿金鐘55迷你劇集影后吳奕蓉，今年也以同部作品《大佶大利 闔家平安》入圍金馬最佳新演員，她在劇中飾演上有失智老母，下有弱智兒子，渴望愛情的單親媽媽，為了這個角色她甚至每晚自我集訓，充滿能量的演技讓不少網友印象深刻。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月12日至2020年11月10日，共兩個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金馬獎得主』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)