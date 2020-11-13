大潭發電廠臨時屋起火 3名員工逃出 10:032020/11/13 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大潭發電廠臨時屋13日清晨起火，3名員工逃出，燃燒面積約為40平方公尺。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀音大潭發電廠附近工程外的臨時屋13日清晨5時許發生火警，燃燒面積大約40平方公尺，幾乎整個臨時屋全毀，所幸臨時屋內的3名員工即時跑出來，並沒有發生傷亡，目前起火原因不明仍待調查。 大潭發電廠新建工程外的臨時屋，除了擺放一般文件、機具外，也提供臨時住宿及休憩區，13日清晨突然大火燃燒，屋內的3名員工趕緊拿滅火器滅火，發現事態不對，火勢越來越大，員工們便隨即跑出來，觀音消防分隊共派出17輛消防車及45名消防員到場救火，所幸無人傷亡，火調人員將前去現場釐清起火原因。 (中時 ) #觀音 #大潭發電廠 #臨時屋 #起火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員爆 北捷置物櫃黑箱收費 04:092020/11/13 地方新聞 不敵虧損 三洋紡桃園廠15日起停產 04:102020/11/13 財經要聞 板橋有富御花園 擁萬坪雙公園 04:102020/11/13 全球財經 紫光集團存續債崩跌 傳北京介入債務處理 04:102020/11/13 全球財經 VIP客押20萬 排隊爭睹遠雄THE ONE 04:102020/11/13 證券．權證 王勝正設計半九十 後疫情時代理想宅 04:102020/11/13 證券．權證 石油王子出任務1／王文潮扮超級業務員 大推除菌、綠電創新業務 09:002020/11/13 財經 5G、AI、互聯網、大數據 投資主流 04:102020/11/13 投資理財 信義區VIP客 催丰藝保留戶釋出 04:102020/11/13 全球財經 派系鬥爭 通霄農會選舉2打1 04:092020/11/13 地方新聞 社會熱門新聞 幫丈夫找人蛇偷渡大陸 朱雪璋妻哭窮交保大喊「對不起」 - 社會 立委集體貪汙 丁復華首開庭認罪求減刑 - 社會 離奇！男遊大陸意外凍死 同行友人曾替他偷保2千萬還詐領 - 社會 台大3天2輕生 倖存者曝「踏著屍體上來」殘酷真相 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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