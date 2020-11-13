觀音大潭發電廠附近工程外的臨時屋13日清晨5時許發生火警，燃燒面積大約40平方公尺，幾乎整個臨時屋全毀，所幸臨時屋內的3名員工即時跑出來，並沒有發生傷亡，目前起火原因不明仍待調查。

大潭發電廠新建工程外的臨時屋，除了擺放一般文件、機具外，也提供臨時住宿及休憩區，13日清晨突然大火燃燒，屋內的3名員工趕緊拿滅火器滅火，發現事態不對，火勢越來越大，員工們便隨即跑出來，觀音消防分隊共派出17輛消防車及45名消防員到場救火，所幸無人傷亡，火調人員將前去現場釐清起火原因。

(中時 )