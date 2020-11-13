行政院發言人丁怡銘12日指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發爭議，業者隨後貼出檢驗報告澄清，並在臉書發文表示，從今天起連續5天，每日前30名到店用餐的客人，每人將招待一碗「麻辣藤椒牛肉麵」。

2020年台北市牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵」昨晚在臉書發文，感謝台北市副市長黃珊珊與各局長幕僚力挺本店，也特別自掏腰包，交代每日招待20碗麵給民眾享用，而皇家傳承的負責人每日再加碼10碗，因此每天前30名到店用餐的客人，每人將招待一碗「麻辣藤椒牛肉麵」。

皇家傳承牛肉麵也表示，免費招待30碗麵的活動，將從今（13日）開始至下周二（17日）為止，號碼牌將於每天的上午11點整準時發放，每日前30名，每人招待一碗「麻辣藤椒牛肉麵」，限定內用。

皇家傳承牛肉麵也說，這次的事件導致民眾對於牛肉麵產生疑慮，而皇家傳承聲明，疑定秉持食安良心，依循政府法規經營，更是使用具有合格證書、來源證明之牛肉，並站在消費者立場為民眾食安把關。

而台北市副市長黃珊珊也轉發該貼文，許多網友也在下方留言力挺店家，「牛肉麵吃起來」、「心疼店家。加油」、「加油！ 正義雖然遲到，但早晚會到」。

(中時新聞網)