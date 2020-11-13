根據《ringer》記者麥克奧康納13日爆料，身為上季東區龍頭的公鹿，不僅積極拋售陣中主控布雷索，更想趁著火箭當前陷入空前內訌之際，全力爭取塔克、柯文頓兩人加盟，公鹿這些積極改變動作，無非是想慰留「字母哥」阿提托康波。

去年3月才跟公鹿完成4年7000萬美元續約的布雷索，上季場均14.9分、4.6籃板與5.4助攻的帳面成績，卻沒辦法讓公鹿高層感到滿意，特別是在關鍵時刻，布雷索都無法提供適時火力幫助阿提托康波，也讓公鹿不想繼續用他掌控場面。

至於最近傳出「忍者龜」韋斯布魯克打算提出交易申請的火箭，當前這股內訌風潮難以停歇，加上塔克早就對自己的薪資條件很不滿意，或許也會跟火箭提出離隊要求，才讓公鹿打算招募這名內線悍將，甚至也想得到表現全面的柯文頓。

只是公鹿這些積極的交易動作或考量，無非想讓阿提托康波願意點頭答應續約，或在明年夏天成為自由球員之後，繼續留在密爾瓦基打球，畢竟身為過去兩季年度MVP的字母哥，早就吸引不少球隊的招攬興趣，公鹿不想繼續夜長夢多下去！

(中時 )