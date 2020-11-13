汽車水箱零件廠吉茂（1587）業績衝鋒，第三季EPS攀上0.56元，再度改寫同期新高紀錄。吉茂南京工廠第二條鉛銲爐將於明年量產，汽車水箱月產能將大增6萬～8萬顆，加上新切入汽車冷凝器，及智慧家庭（Smart Home）散熱元件新領域，法人樂觀吉茂明年營收將有雙位數成長，明年各季獲利表現將不亞於今年第三季。

吉茂受惠於主要對手SPI破產，加上中美貿易戰等因素，北美客戶大舉轉單，今年第二季起業績獲利明顯成長。吉茂第三季合併營收5.12億元、年增28.32％，稅後淨利0.37億元，每股淨利0.56元，較去年同期每股淨損0.05元大幅改善；累積前三季合併營收12.40億元，稅後淨利1.39億元，EPS達2.12元，均創同期新高。

吉茂表示，在產能利用率大幅提升，與訂單充足下，第三季毛利率達28％，帶動獲利創高；10月自結1.87億元、年增53％，年增再創新高，奠定第四季獲利基礎。

吉茂指出，第三季儘管新台幣兌美元匯率大幅升值，不過在進、銷貨美元部位互抵後匯兌損失僅122萬元，相較競爭同業承受巨大匯損狀況，影響甚為輕微。

有鑒於兩岸工廠產能皆滿載下，吉茂近期已增加台灣、南京工廠部份設備添購，因應未來訂單需求，確保明年各季獲利表現將不亞於今年第三季表現。

吉茂也投資設備計畫跨入汽車冷凝器的生產，明年將陸續接收大股東日本Denso天津廠的AM冷凝器客戶，吉茂主管看好未來冷凝器的銷售將會仿照汽車水箱成長模式，在未來二至三年內發酵。

此外，吉茂亦宣布跨足新應用領域－Smart Home散熱元件周邊產品，已通過專利審查，未來亦可應用於電腦機櫃與5G室內外箱體散熱，看好將成未來貢獻業績的新支柱。

(工商 )