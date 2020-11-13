起亞（KIA）汽車台灣總代理森那美起亞汽車宣布，上市起亞品牌豪華旗艦休旅Sorento全新大改款。森那美起亞表示，全新Sorento上市前開放預售，短短不到兩周時間，接單突破120張，遠優於預期，其中尊榮六人座的車型接單比例更接近八成，為新車上市營造銷售好采頭。

森那美起亞汽車指出，全新Sorento以139.9萬元起的價格，正式在台上市，並追加旗艦進化型規格，以多項豪華配備滿足層峰客層需求。

森那美起亞指出，全新Sorento亮眼預售佳績，讓起亞亞太總部全力支援，原限額首100位車主升等的專屬禮遇，特再追加100位前瞻車主名額。

森那美起亞強調，同級唯一的尊榮六人座設定是全新Sorento的最大亮點，搭載第二排尊榮獨立座椅，滿足多人乘載需求的同時，第二排尊榮獨立座椅更提供乘客專屬款待的乘坐享受；騰出空間後的第二排中央走道，方便第三排乘客進出，讓新車同時擁有霸氣的LSUV外型與媲美旗艦MPV的舒適空間。

(工商 )