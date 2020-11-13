美國總統當選人拜登未來可能重返巴黎氣候協定，法國總統馬克宏今天大表歡迎，並說目前各國有機會「讓地球再度偉大」。

在美國總統川普主政下，氣候政策已有4年沒有作為。各國領袖歡迎拜登（Joe Biden）勝選可望加強全球合作處理氣候變遷的問題後，馬克宏有了這番談話。

川普質疑氣候科學，讓美國退出2015年的巴黎氣候協定，而相對於川普，拜登曾經矢言重返巴黎氣候協定，並將投入2兆美元，以終止美國對導致氣候暖化化石燃料的倚賴。

巴黎氣候協定有近200個國家簽署，目的在預防氣候變遷大災難。去年11月4日美國國務院聲明，啟動退出巴黎氣候協定的程序，今年11月4日美國退出協定正式生效。

馬克宏說，有了美國重新加入，是重拾對氣候協定的信念。

馬克今天在法國政府主持的線上高峰會上表示：「由此證明，我們必須堅守立場對抗逆境。」

他說：「讓我們地球再度偉大」是有可能的，不僅說說而已，並且也有行動。

「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）是2016年川普競選總統的口號。2017年，馬克宏倡議「讓我們地球再度偉大」，這項計畫多年資助美國氣候科學家遷移到法國，進行氣候研究。

(中央社)