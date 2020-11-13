庫存增加，周四歐美原油期貨回落；美國能源資訊署EIA最新數據顯示，截至11月6日當周，美國原油庫存意外增加428萬桶，與分析師原先預期之減少91萬桶有所差距。而針對是否將減產計劃延長至2021年的議題，產油國聯盟(OPEC+)預計將於今年底前召開相關會議討論。

此外隨著新冠疫情確診人數增加，抵銷了疫苗研發進展的樂觀情緒；分析師認為，儘管疫苗研發有所突破，但從成功問世到分銷配送，這段過程恐曠日費時，加上過去兩周美國超過12個州的確診病例數增加近一倍，使得終場油價回落。其中美國原油跌幅0.8%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.33美元，報每桶41.12美元；12月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.23美元；12月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌0.27美元，報每桶43.53美元。(商品行情網)

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