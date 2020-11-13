在疫情再度橫掃國際之際，平時再平常不過的出國旅行，也變成一種不可能的任務。於是乎，駕車野營就取而代之，成為一種休閒選項。其中，休旅車就變成消費者購車首選，因既可省下住宿費，又可機動地隨意變動旅遊目的地。集三千寵愛於一身的休旅車，在韓國變成當紅炸子雞，頓時洛陽紙貴。

首爾金小姐就是一個很好的例子。

金小姐熱愛出國旅行到處去走走看看，但今年受到疫情影響，使得金小姐不得不忍痛放棄出國旅遊計畫。於是這位外向的室內設計師最近在當地二手車行，買了一輛七人座休旅車。因為太久沒外出旅行，於是金小姐在買車的當日，就跟先生迫不急待地開上路。

當這對夫妻檔開了三個小時的車，抵達韓國東海岸城市時已是大半夜了。糟了! 發現沒有先預訂當地飯店，晚上睡覺該怎麼辦呢? 於是乎金小姐腦筋一轉，把新買來的休旅車後座椅背打平，睡在鋪好的舒服充氣墊上。於是一較好眠，隔天眼睛一睜就馬上看到剛升起的太陽，大大圓圓的掛在自己眼前。

金小姐表示，需要做些事情來改變自己心境，所以選擇車內空間大可裝載全部所需露營設備，以及後座一放平就可安然入睡的休旅車。

有數據有證明，根據統計，包括現代，起亞，韓國通用(GM Korea)，雷諾三星(Renault Samsung Motors)以及雙龍(SsangYong Motor)，這5家大車商光是在今年前9個月，還只是韓國國內休旅車銷售量，年增率就高達42.2%將近15.5萬輛。

有得必有失，同期小型房車銷售量受到擠壓，因此出現近9%年減率約8.8萬輛而已。

三排座休旅車，如現代的Palisade與起亞的Sorento，都以大置物空間與後座完全平躺為宣傳重點，打造成家庭休旅車首選車款。至於現代的Venue與起亞的Seltos，則是主打集合露營，工作室與私密空間的三合一小型休旅車，希望能吸引年輕族群眼球。

主要大車廠都把車體加長，以及車內空間加大，當成未來設計主軸，方便露營族裝載以及休息所需。有些車商甚至讓消費者，自行打造只屬於自己的夢幻休旅車。業者表示，趁著國際旅遊還沒全面開放之際，休旅車銷售量就有機會衝到新高。分析師也敲邊鼓，新冠疫情就是造就國內旅遊現況，能如此火熱的主要推手。

(時報資訊)