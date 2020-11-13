1.聯電(2303)：10月營收衝次高、Q4續好，昨外資轉買超，今早股價逆勢小漲，拚守5日線。

2.官田鋼(2017)：鋼價看漲+5日線上揚，早盤股價開高走高逾2%。

3.威致(2028)：前三季每股盈餘1.01元，大勝去年同期，10月營收年增17.96%，盤初股價漲逾3%。

4.怡利電(2497)：兩大高毛利產品看佳，明年HUD業績估倍增，早盤一度飆漲近8%，成交量同步放大。

5.和大(1536)：10月營收衝21個月來高點，法人估Q4和明年業績重回成長軌道，今早量增價漲近2.5%。

6.群聯(8299)：Q3獲利季增55%，前3季賺贏去年全年，明年續旺，晨盤上攻逾2%。

7.王品(2727)：餐飲業Q3財報大爆發，Q4續看旺，外資連5日買超，早盤高漲近6%。

8.建大(2106)：車市回溫，上季每股盈餘0.74元，股價回神反彈漲逾4.5%。

9.長榮(2603)：長榮Q3賺贏過去3年獲利總和，EPS寫10年新高，晨盤一度重返20元，爆量維持漲幅逾3%。

10.首利(1471)：前3季每股賺2.08元，早盤跳空直奔漲停，重登5元關卡。

11.國喬(1312)：前3季每股盈餘2.34元，高人氣不退散，股價上漲逾3.5%。

12.緯創(3231)：伺服器擴產、加碼台墨，早盤漲逾1%。

13.撼訊(6150)：外資連3日買超，早盤觸及漲停，登1年來新高。

14.網家(8044)：營收連3季破百億，前3季EPS 1.91元，早盤小漲1.5%。

15.和碩(4938)：赴美設廠評估中，早盤漲逾2%，收復季線、半年線。

16.麗臺(2465)：前三季虧損較去年同期大幅縮減，外資昨小幅回補，早盤觸及漲停。

17.愛之味(1217)：前3季EPS 0.51元，早盤放量漲逾2%，飛越季線。

18.瑞軒(2489)：前三季轉盈，本季營運拚續成長，今獲買盤點火強彈3%，站穩五日線。

19.晟德(4123)：前三季每股賺5.47元，近日獲外資偏多操作，今急拉大漲6%，重登70元。

20.漢唐(2404)：前三季賺逾1.5個股本，全年業績拚新高，明年更上層樓，股價聞訊彈高4%，攻克半年線。

21.微端(3285)：Q3獲利靚，前三季每股盈餘0.49元，開盤跳空漲停後遭獲利了結，漲幅收斂至5%。

(時報資訊)