美國商務部周四宣布，依據法院命令，該部門將不會執行關閉抖音的命令，不過，美國司法部也宣布已經對賓夕法尼亞州法官於10月30日作出的裁定提出上訴。該法官下令美國政府不得對短片分享社群媒體抖音實施限制措施

美國商務部8月宣布，將禁止所有與中國字節跳動公司旗下抖音app進行的交易，這項限制原本應於周四（11月12日）生效。商務部在11月初曾表示，會遵守Wendy Beetlestone法官的命令，但將「積極捍衛」這項行動。稍早前，商務部宣布將遵照賓州費城聯邦法院裁決，不會執行這項形同在美國封殺抖音的禁令。

脫口秀笑匠Douglas Marland、時尚達人Cosette Rinab與音樂人Alex Chambers等三位抖音網紅在費城法院提起訴訟，要求法官下令阻止美國政府禁用抖音的措施，並獲得法院支持。Beetlestone法官在裁判書上表示，美國政府對抖音應用程式構成國家安全威脅的描述，是以假設方式陳述。

(時報資訊)