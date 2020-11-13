紡織廠宜進(1457)公告今年前3季獲利，在出售土地廠房等業外挹注下，宜進今年前3季歸屬母公司稅後淨利達6.82億元，EPS為3.06元，宜進早盤股價一度漲逾3個百分點，表現優於大盤。

宜進今年第二季出售2筆土地建物分位於台南和台北，獲利約7億元；而第三季再出售1筆台南土地建物獲約1.5億元；同時宜進前3季認列了轉投資宏洲(1413)等損失，使整體前3Q的歸屬母公司稅後淨利為6.82億元。

宜進在南港玉成段土地由遠雄協助興建一棟辦公大樓供宜進做為企業總部，未來預計分屋比率為地主64%(宜進29.3%，光明21.0%，大田13.7%)、遠雄建設36%。預計最快明年後完工。

宜進從事紡織業37年，經過台灣紡織業高峰迄今轉型成長，經由不斷的研發創新秉持著誠信和諧的精神，透過併購光明(4420)與宏洲(1413)，整合成為原料、加工絲、化學纖維專業製造之宜進集團。

宜進近幾年來也持續增加商業不動產投資以穩定獲利來源，商用不動產包括內湖德孚瑞光11樓，以及台中振興路土地，汐止遠雄U-TOWN和國揚矽谷11~13樓等，投報率約在2.9~3.2%之間。

宜進在11日公告晉升張恆嘉和劉毓敏為副總經理。

(時報資訊)