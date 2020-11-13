中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」13日刊文〈美方阻礙環境治理，威脅全球生態安全〉歷數美國退出氣候變化《巴黎協定》等行為，強調人類對大自然的傷害最終會傷及人類自身，這是無法抗拒的規律，美國一些政客任性妄為不僅有悖美國人民意願，而且損害了世界人民和子孫後代的共同利益。

文章稱，2019年11月4日美方正式啟動退出氣候變化《巴黎協定》程序。按有關規定於今年11月4日正式退出《巴黎協定》，成為迄今189個締約方中唯一退出的一方。《巴黎協定》代表全球氣候治理問題上的廣泛共識。美國是全球歷史第一排放大國。2017年人均化石燃料排放二氧化碳14.6噸，是全球平均水準3.3倍，理應承擔更大的減排責任。然而，美方既不批准《京都議定書》，又退出《巴黎協定》，否認自身約束性量化減排義務，徹底游離於全球減排體系和安排之外，嚴重阻礙全球減排進程。

文章表示，在氣候環境問題上，作為《聯合國氣候變化架構公約》締約國，美國溫室氣體減排進展已經落後於預期。美方拒不履行本國曾經確立的「到2025年在2005年溫室氣體排放基礎上排放下降26％-28％」的氣候行動目標承諾。更有甚者，據美國《紐約時報》統計，美國現任政府執政以來撤銷了近70項重大環境政策，還有30多項處於撤銷進行中。

文章指，美方對《生物多樣性公約》《京都議定書》等多個環境條約「簽署但不批約」，凸顯其不願受國際環境條約約束、逃避自身國際責任的單邊主義心態。美方不但拖欠《聯合國防治荒漠化公約》《聯合國氣候變化框架公約》等會費，而且大幅削減或切斷對全球環境基金、綠色氣候基金的捐款，掣肘全球氣候環境合作。以致2017年以來廿國集團領導人峰會都無法就氣候變化內容達成共識。

評論指出，美國一些政客在全球環境治理上一貫奉行雙重標準，霸道無理。美方不履行溫室氣體減排義務，卻頻頻要求發展中國家加大減排力度；美國是野生動物及其製品販運的最大目的地國和消費國之一，美方高調呼籲全球開展打擊野生動物非法貿易，卻對自身違反《瀕危野生動植物種國際貿易公約》避而不談。

文章稱，美國是最大的固體廢棄物出口國和人均塑膠消費大國，美方迄今未批准《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》，還為解決自身垃圾出口需求，多次攻擊指責中國將廢塑膠等「洋垃圾」納入《禁止進口固體廢物目錄》……大量事實表明，美方漠視自身在氣候環境領域的斑斑劣跡。

(中時 )