碳纖維複合材料大廠拓凱實業因高階自動車架、e-Bike電動自行車、安全帽、球拍及電子元件訂單成長，抵銷航空零件接單下滑部分，第三季合併營收比第二季、去年同期都成長，但本業獲利均遭新台幣匯率升值所產生的匯損嚴重侵蝕，前三季EPS為2.39元、前三季EPS為5.46元。

拓凱第四季營運淡季不淡，法人預估今年合併營收可超越去年，今（13）日以平盤158.5元開出，買盤敲進，成交量放大，最高達164.5元，目前呈現上漲走勢。

拓凱董事會承認第三季財報，第三季合併營收20.39億元，本業獲利5.22億元，認列新台幣升值所產生匯兌損失，業外損失超過億元，稅前淨利3.88億元、淨利歸屬母公司2.17億元，EPS為2.39元，比去年同期2.79元差。第三季合併營收52.22億元，本業淨利10.13億元，淨利歸屬母公司4.96億元，EPS為5.46元。

拓凱主管指出，拓凱第三季調整產品組合結構，高階自行車架及e-Bike電動自行車訂單增溫，安全帽、球拍及電子元件訂單成長，第三季營收20.39億元，優於第二季18.15億元，以及去年同期19.87億元的主因。

今年初爆發疫情，拓凱將今年出貨目標下修為個位數衰退，第二、三季訂單及出貨持續好轉，全年出貨目標已上調為個位數成長。法人預估，拓凱第四季接單持續成長，依據前10月合併營收58.5億元，年減4.32％推估，今年合併營收有機會勝過去年72.25億元。

(工商 )