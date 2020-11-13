國民黨臉書日前貼出屠宰場豬隻抽搐、躁動的影片，宣稱是瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨。提供影片的美國動保團體今天說，事前已清楚告知國民黨，無證據顯示影片中的豬隻遭餵食萊克多巴胺。

總部位於美國華府的動保團體「動物展望」（Animal Outlook）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問時表示，國民黨使用的影片片段，是動物展望臥底調查人員2015年在明尼蘇達州奧斯汀市（Austin）一間名為「優質豬肉處理」（Quality Pork Processors，QPP）的快速屠宰場內拍攝。

動物展望表示，他們沒有證據顯示QPP有使用萊克多巴胺，也從未宣稱這間屠宰場有使用這種瘦肉精。

動物展望說：「我們授權國民黨使用這段影片時，清楚告知我們沒有萊克多巴胺使用（於豬隻飼料）的證據，但歡迎他們使用影片來顯示快速屠宰場豬隻所經歷的痛苦。」

動物展望指出，他們無法在本身調查範圍以外，談論關於該屠宰場使用萊克多巴胺的任何指控，「我們先前與現在的理解，都是國民黨了解我們的立場，知道我們沒有證據將QPP內豬隻與萊克多巴胺做連結，也從未聲稱我們的影片或調查證明此一連結」。

國民黨臉書10日貼出宣傳反對進口含瘦肉精美國豬肉的影片，聲稱片中顯示一家「瘦肉精豬隻的屠宰場」，並說「瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下」。目前尚未取得國民黨對於動物展望組織說法的回應。（編輯：林憬屏）1091113

(中央社)