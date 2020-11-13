藝人劉樂妍從女團女F4出道，如今演藝重心都轉往大陸發展，不過近來多年前誤搭野雞車被丟包，邊哭邊開直播向當地媒體投訴的影片，如今卻在網路瘋傳引發熱議，讓她見狀崩潰大吼：「現在全台灣台都在笑我」。

劉樂妍當時開直播時，只見她情緒相當激動，表示因為太晚沒公車改搭乘野雞車回家，未料竟半路遭到丟包，氣得怒轟司機根本就是商業詐欺，原本記下車號要報警，但事後才知道是假的，氣得怒轟「他就是個王八蛋」，不過此影片自己沒有保存，如今卻在網路上被瘋傳，讓她怒斥：「現在稍微有點熱度了，什麼東西都來蹭我熱度」。

劉樂妍近年演藝重心移往大陸。（圖／中時資料照）

現在此影片在台灣掀起熱議，點閱率更高達數百萬，讓她動怒表示：「現在，傳回台灣，你高興了吧？全台灣罵我，我一滴眼淚都沒有掉。被黑車司機騙了30塊錢，哭鼻子哭成這個樣子，現在全台灣都在笑我！全台灣新聞全雷打」。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

此外，劉樂妍更崩潰表示媒體為了蹭熱度大肆宣傳影片，導致自己所有女俠、英雄漢子的形象都被毀了，難掩怒火回嗆：「你高興了吧！我恨你」。

(中時新聞網)