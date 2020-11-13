你的LINE當中有一些不希望讓別人知道的秘密嗎？或是常常想不起來密碼，或是懶得設定很複雜足夠安全的密碼嗎？為了提升安全性，LINE 今（13日）宣布將正式導入免密碼登入 LINE 應用程式的機制，將能以更簡易的方式提供更安全的登入。

LINE導入生物辨識登入，代表使用者可透過智慧型手機上設定的生物辨識資訊，取代輸入密碼的動作來登入。LINE的生物辨識登入機制在技術的架構上採用 FIDO 認證標準，因此用戶的生物辨識資訊不會儲存在 LINE 應用程式或系統伺服器上，減少輸入密碼的動作，同時也能降低未經驗證的登入風險，讓用戶可以更方便、更安心地使用LINE。除了LINE iPad版本，最快在今年，生物辨識登入機制也將導入LINE電腦版，預計明年開始也會應用於移動LINE帳號，與登入LINE家族服務。

LINE 將個人資料保護視為首要任務，也希望優化登入LINE應用程式的使用者體驗。為實現此承諾，LINE 早於 2017 年5月加入 FIDO 聯盟擔任董事會成員。隔年即在LINE Pay即導入FIDO21 生物辨識機制，現在更進一步運用到LINE應用程式的登入流程中，現在用戶已可在LINE iPad 上使用FIDO2。

若要在LINE iPad 版本開始使用生物辨識登入機制，必須先確認正在使用的智慧型手機可支援、且已設定好生物辨識資訊，並將智慧型手機與iPad上的LINE應用程式更新到10.18.0（含）以上，即可開始執行連動智慧型手機與iPad的步驟。首次連動步驟：（1）在LINE iPad版本登入畫面中輸入手機號碼，並點選「以智慧型手機登入」。（2）回到智慧型手機上輸入6位數認證碼，即可將iPad裝置連動至智慧型手機。

(科技)