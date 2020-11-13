仲量聯行JLL今（13）日公布2020年第三季全球不動產投資市場研究報告，顯示全球市場單季已逐漸回溫；至於台灣市場，更是在疫情穩定、需求活絡之際，表現優異，商用不動產、土地投資金額方面，雙雙大爆炸！突破歷史新高。

仲量聯行全球研究部今天公布2020年第三季全球不動產市場報告。仲量聯行董事總經理趙正義表示，儘管全球不動產市場有逐漸回溫的趨勢，但疫情尚未完全平息下，特別是近期又有看到如美國或是歐洲又有新的大規模案例爆發，市場仍有存在著許多不確定因素。反觀台灣，在疫情穩定受控下，市場仍可以見到相當正面的發展。

趙正義表示，台北市辦公租賃市場需求仍十分穩健，租金相對平穩，空置率也持續下探至歷年新低2.0％。

在商用不動產投資市場方面，趙正義表示，由於台灣防疫表現相對成功、科技業大幅擴廠和市場投資信心十足下，第三季商用不動產投資額突破歷年歷史新高來到711億元。

至於土地市場，也持續受惠於建商積極購地開發，前三季土地投資額也突破歷史紀錄，來到2,370億元。

趙正義表示，綜觀以上幾點，顯見投資方仍對台灣信心十足。

這項研究報告也指出，全球經濟在第三季已有逐漸反彈的趨勢，但在新冠肺炎在某些區域又開始復甦的情況再次凸顯前景的不確定性，投資決策過程仍隨著公司繼續保持謹慎並嚴格審查長期戰略下而持續拉長。

在全球商用不動產投資市場方面，第三季全球商用不動產投資額較去年同期相比下降44個百分點，來到美金1,490億元，但較第二季下幅程度表現收斂，顯見市場有逐漸回溫的趨勢。

全球商用不動產投資金額累計2020年初迄今，則在連續兩季較為疲軟的交易表現下，與去年同期相比下降近33％。

未來展望趨勢，仲量聯行預期，隨著全球交易偏好的改變，投資者依然維持著謹慎態度，許多人仍傾向於配置在防禦性高和穩定現金流的資產上。此外，投資人也更加重視市場的供需基本面、和收入的穩定性的條件，投資動脈也逐漸朝向人口需求驅動型的業別。

仲量聯行亞太區資本市場部CEO Stuart Crow 表示，亞太區不動產投資活動已於第三季逐漸復甦，特別是可以看到中國大陸、南韓及日本的投資額大幅增加，雖然未來仍然存在著不確定因素，但相信交易活動低迷的情況已經見底，對第四季市況相對樂觀。

(工商 )