疫苗上市有望 引爆全球股市市值再攀高 10:292020/11/13 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輝瑞與BioNTech公布的新冠疫苗有效率超過90％，令外界預期迄今在全球高燒不退的疫情終可獲得控制，在此樂觀氣氛帶動，全球股市市值本周攀抵歷史新高。 根據Apollo全球資產管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）統計，全球股票總市值周三已增至95兆美元歷史新高，較3月疫情造成的底部強勁反彈。 史洛克解釋，除了疫苗帶來的希望，全球央行持續寬鬆政策，以及未來可能進一步擴大財政刺激，都觸發全球股市新一波漲勢再起。 (工商 ) #全球 #歷史新高 #股市市值 #洛克 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前三季EPS 18.47元 玉晶光 第三季樂賺近一個股本 04:102020/11/13 產業．科技 最嚴下市新規 55檔A股面臨死劫 04:102020/11/13 產業財經 15檔大中華股票基金淨值 創新高 04:102020/11/13 投資理財 風險因素多 多元配置最安心 04:102020/11/13 投資理財 凱基證ETF競賽亮眼 證交所肯定 04:102020/11/13 產業特刊 《觀光股》豆府營運燙呼呼 Q3、前3季齊創4高 07:432020/11/13 財經 車市飆 和泰、裕隆Q3賺很大 04:102020/11/13 財經要聞 三多護台股 法人11月回補千億 04:102020/11/13 財經要聞 《金融》日盛投顧：台股仍具韌性 看好風電、營建股 07:442020/11/13 財經 股東報酬率、公司治理提升 法人調升日股投資評等 04:102020/11/13 投資理財 財經熱門新聞 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 TikTok逃封殺 美商務部找到台階下 暫停執行所有禁令 - 財經 非洲挖到石油「油價會降」？中油霸氣回一句 - 財經 《國際社會》加州確診破百萬 芝加哥發布居家防疫令 - 財經 - 時報資訊 費時八年… RCEP將完成簽署 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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