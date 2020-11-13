輝瑞與BioNTech公布的新冠疫苗有效率超過90％，令外界預期迄今在全球高燒不退的疫情終可獲得控制，在此樂觀氣氛帶動，全球股市市值本周攀抵歷史新高。

根據Apollo全球資產管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）統計，全球股票總市值周三已增至95兆美元歷史新高，較3月疫情造成的底部強勁反彈。

史洛克解釋，除了疫苗帶來的希望，全球央行持續寬鬆政策，以及未來可能進一步擴大財政刺激，都觸發全球股市新一波漲勢再起。

(工商 )