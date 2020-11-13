長興(1717)第3季營收98.89億元，年減4.97％；除本業獲利成長，加上業外有處分資產收益貢獻，稅後淨利8.96億元，較去年同期成長55.83％，第3季單季稅後淨利高於上半年，創下近4年單季新高，EPS 0.72元。

因首季受疫情影響較大，業績落後去年同期，不過市場回溫加上產品組合優化，業績及獲利逐季顯著提升，一至三季營收依序為76.30億元、89.56億元、98.89億元，稅後淨利則依序為2.12億元、6.50億元、8.96億元。累計前三季營收264.74億元，年減12.31％；稅後淨利17.58億元，年減8.14%；EPS為1.42元。

長興前3季各部門營收占比分別為合成樹脂47.95％、電子材料33.76％、特用材料17.52％，與去年同期相比，電子材料部門營收比重提高，乾膜光阻、真空壓膜機受惠PCB產業需求成長，對獲利貢獻明顯增長，填補了合成樹脂上半年延遲出貨的部分。

大陸經濟持續復甦，公司合成樹脂產品的出貨第三季起回溫，貢獻長興營運回到成長軌道，9月營收年增0.45％，10月營收37.05億元為今年高點，較去年同期成長13.82％，單月營收表現回到去年同期水準之上。以目前市場表現來看，中國市場需求回升對合成樹脂、特用材料部門有所助益，電子材料部門的需求延續，只要全球疫情不再衝擊總體經濟，第四季下游產業將持續復甦。

(時報資訊)