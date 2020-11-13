歐洲私募基金EQT正在對收購荷蘭皇家電信(KPN)進行初步的談判，據知情人士指出，該荷蘭最大的行動和固網電信公司的估值報價可能約在130億美元；而EQT在近幾周也正為該收購交易同時接觸荷蘭皇家電信和荷蘭政府。

EQT私募基金於1994年在瑞典成立，執行長Sinding目前正為該交易與摩根大通合作，然談判仍在早期階段。荷蘭皇家電信最大股東美洲電信(America Movil)持股16%，目前並未被告知該交易。

荷蘭皇家電信周四股價收漲6.33%。該公司目前市值約110億歐元，公司在荷蘭電信市場與T-Mobile和沃達豐Ziggo激烈競爭，公司也困擾於十餘年的銷售衰退困境。

EQT擁有荷蘭第二大光纖網路公司DeltaFiber。如果直接收購沒有獲得荷蘭政府支持，EQT可能僅收購荷蘭皇家電信的光纖業務，以獲取成本和聚合綜效。

今年五月，荷蘭通過一項法律，對於危害國家安全考量上，可以禁止公司收購電信部門的企業。

(時報資訊)