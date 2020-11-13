台灣大哥大全通路包括實體、網路門市，以及電商myfone購物與momo購物網13日上午正式開賣iPhone 12 mini／Pro Max兩款蘋果新機。

台灣大祭出多項0元專案，綁約指定資費，iPhone 12 mini／Pro Max可0元帶回家，開賣後首三日申辦iPhone 12全系列任一機款，搭配5G 1,399型以上綁約專案，再加碼抽宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort+乙台。

用戶搭配1,399元5G資費，綁約48個月，iPhone 12 mini（128G）享0元購機；iPhone 12 Pro Max（256G）則是搭1,899元資費，綁約48個月，手機同樣0元帶走；VIP用戶續約指定專案可享最高省5,000元優惠；針對5年以上老客戶，12月15日前申辦指定專案，享有限時優惠升級VIP。另外11月底前申辦iPhone12 mini、iPhone12 64G/128G搭配 1,599元以上資費，綁約48個月，加碼贈momo幣5,000元。

台灣大也推出的「全民舊機換新機」方案，以iPhone 11 PRO MAX 512GB為例，最高可折抵22,600元，買新機或配件都可使用。新款iPhone12系列搭配「新復原者預繳24個月回饋專案」，可享18％回饋電信帳單金額，再贈送乙組免費電池更換，以37,900元的iPhone 12 Pro Max（128G）為例，申辦36期保險案，現場預繳24個月保費（8,592元），最高將回饋1,600元，並分兩期折抵帳單。

myfone購物13日開賣iPhone 12 mini及12 Pro Max，11月30日之前刷卡購機享最高8,700元回饋，購買指定配件享2.5折優惠；11/30前購物累積兩筆訂單再抽AirPods藍牙耳機，在活動頁面分享下單內容，有機會獲得「聚」火鍋餐券。11月底前到直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元現折500元。另外，達人手工包膜服務享滿千折百促銷活動 (不含代貼螢幕保護貼)，採單次計算。

(工商 )