美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。外交部發言人歐江安回應表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。
美國國務卿蓬佩奧接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國、台灣相關議題。
針對中共鷹派「武統」一說，蓬佩奧指出，談論這議題用詞正確很重要，台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。
歐江安表示，外交部注意到美國國務卿龐培歐的談話，感謝他對台灣的支持和對台灣民主的肯定。中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。
(中時 )
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