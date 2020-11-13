美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。外交部發言人歐江安回應表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。

美國國務卿蓬佩奧接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國、台灣相關議題。

針對中共鷹派「武統」一說，蓬佩奧指出，談論這議題用詞正確很重要，台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

歐江安表示，外交部注意到美國國務卿龐培歐的談話，感謝他對台灣的支持和對台灣民主的肯定。中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。

(中時 )