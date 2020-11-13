民進黨立委張宏陸。（資料照，趙雙傑攝）

行政院發言人丁怡銘為護航政府開放美國萊豬政策，昨公開指稱「2020台北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛」引發爭議，國民黨要求丁怡銘要道歉下台。對此，民進黨立委張宏陸幫忙緩頰，張宏陸說，國民黨每個人都說要下台，卻不檢討自己，這種事情既然道歉就可以了啦。

丁怡銘指稱牛肉麵業者是用萊牛風波，張宏陸認為，可能大家用字遣詞認知不同，用字不精準，既然丁怡銘已經出面道歉，店家也可以諒解。

此外，丁怡銘除昨晚親自向店家道歉，也訂購100碗牛肉麵表達歉意，並將訂單放在個人臉書，卻被發現發票打有行政院統編，外界質疑丁怡銘道歉卻用公帑，丁怡銘事後澄清，是祕書習慣打統編，但這筆錢他會自己出。

張宏陸認為，一般公司行號都會習慣問有沒有打統編，這是報帳習慣，但打統編不等於報公帳。至於行政院遭質疑學習網軍SOP，製作梗圖帶風向，張宏陸說，任何人操作網路都不應該。

(中時 )