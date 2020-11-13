楊丞琳上週在台北小巨蛋舉辦3場演唱會，輕鬆駕馭各種風格的舞台裝，日前也順利盛大落幕，然而卻有網友挖出楊丞琳1月發布的MV《煉愛》，直指裡面的金色短髮造型，撞臉前陣子引起爭議的網紅鍾明軒，意外掀起熱議，還有網友直呼，「(看過就)回不去了」。

一名網友在論壇貼文出張楊丞琳在《煉愛》MV中的造型，只見楊丞琳頂著一頭金色短髮，靈動的大眼畫上深色眼妝，整體造型讓她的五官更深邃立體，然而網友卻放上鍾明軒的金髮照作為對比，在文內寫道：「這造型真的很像，雖然我沒有去研究是誰先換上如此惡夢的造型」。

楊丞琳在《煉愛》中的造型。(圖/翻攝自《煉愛》MV)

而在PTT也有人指出，楊丞琳在新歌《BAD LADY》中雖然造型百變，但又再度撞臉鍾明軒，頓時引起熱議，不少網友都留言附和，「完了，好像還真的有一點」、「都在學麥莉希拉」、「哈哈哈哈哈哈哈哈回不去了」、「真的好像明軒」、「長得像鍾明軒就算了，歌也沒鍾的好聽XD」。

有網友指楊丞琳撞臉鍾明軒。(圖/翻攝自鍾明軒IG)

然而也有網友認為2人一點都不像，「是這個妝的問題吧，叫他們都素顏看看」、「你該看眼科了」、「差這麼多，你認真？」更有人批評是MV造型惹的禍，「我還是不懂為什麼要把煮爛的泡麵放頭上」、「真的超詭異」，還有人抱不平，楊丞琳和鍾明軒的五官都算標緻，造型像難免撞臉。

(中時新聞網)