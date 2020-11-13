台北地院審理立委集體貪汙案，今（13日）上午首度傳喚藍委廖國棟的辦公室主任丁復華。丁被檢方指控收賄180萬元，他今天全部認罪，丁的律師團則請求法官依法減刑，開庭只花約20分鐘就結束。

檢方起訴指出，太流前董事長李恆隆為取回SOGO經營權，透過「白手套」郭克銘行賄多名立委，希望透過開公聽會等方式「帶風向」；其中，廖國棟涉收賄790萬元，丁復華則涉收賄180萬元，2人協助打電話施壓經濟部派員出席公聽會。

檢方偵查期間丁復華遭羈押禁見，起訴移審法院後，丁因認罪，且自陳患有心臟等疾病，另育有年幼子女，長子身體狀況不佳亟需照顧，承諾不會逃亡，法官讓他以50萬元交保。

丁今天仍維持認罪態度，丁的律師李傳侯、徐克銘辯護說，丁已繳回犯罪所得，符合《貪汙治罪條例》減刑條件，另轉為「汙點證人」，符合《證人保護法》減刑條件，又丁身為貪汙罪共犯，但不具公務員身分，也符合《刑法》第31條減刑條件，遂建請法官對丁減刑。

(中時 )