2020年11月12日，大陸國務委員兼外長王毅在中非合作論壇成立20週年紀念招待會上發表題為《波瀾壯闊二十年，奮楫破浪創新篇》的講話。在講話中，王毅提出4點主張，包括：加強團結、共克時艱、互利共贏、勇擔重任，讓未來陸非可以深化合作與發展。

據大陸外交部官網消息。王毅說，20年前，中國大陸和非洲國家領導人相聚北京，召開中非合作論壇首屆會議，共同開啓了陸非關係的新紀元。20年來，論壇順應和平、發展、合作的時代潮流，成為引領對非合作的旗幟，踐行多邊主義的楷模，堅持互利共贏的典範，有力鞏固了陸非團結友好，推動了陸非共同發展，促進了陸非人民友誼。

王毅表示，論壇快速發展壯大的20年，正是中國大陸人民為實現民族復興砥礪前行的20年，也是非洲各國聯合自強的20年。在這一偉大的歷史進程中，陸非雙方攜手同行，用事實證明，發展中國家通過艱苦奮鬥，完全可以讓人民過上美好的生活。陸非雙方通過自主探索，完全有能力闖出一條適合自身國情的振興之路。

王毅表示，世界局勢進入百年未有變局，疫情推動國際秩序加快調整。陸非關係如何順應時勢再攀高峰，陸非合作如何再接再厲提質升級，中非合作論壇如何攻堅克難創新發展，陸方提出四點主張與非洲朋友們商討。

第一，要加強團結，建設更加緊密的陸非命運共同體。新的國際形勢為陸非命運共同體匯入更為深刻的時代內涵。要繼續弘揚真實親誠理念和正確義利觀，堅定支持各國維護國家主權和民族尊嚴，支持獨立自主地探索符合本國國情的發展道路，支持彼此維護正當發展權利，攜手實現民族振興。

第二，要共克時艱，建設陸非衛生健康共同體，陸方願同非方落實好論壇北京峰會和中非團結抗疫特別峰會成果，推動陸非合作向健康衛生、復工復產、改善民生領域傾斜。陸方將切實履行推動疫苗成為全球公共產品的莊重承諾，願在疫苗研發完成並投入使用後，積極考慮向有需要的非洲國家提供，助力非洲國家早日戰勝疫情。

第三，要互利共贏，建設陸非發展共同體。陸方將繼續支持非洲基礎設施建設，支持非洲推進工業化進程，支持非洲增強自主發展能力，歡迎非洲大陸自貿區建設。陸非雙方應深化自由貿易合作和產業鏈供應鏈聯通。陸方願與非方商討應對氣候變化戰略合作框架，共同積極應對氣候變化挑戰。

第四，要勇擔重任，推動建設人類命運共同體。陸非應在國際和多邊事務中堅定捍衛聯合國的中心地位，捍衛國際關係基本準則，捍衛多邊主義和公平正義，共同應對各種全球性挑戰，共同參與全球治理進程，推動國際秩序向更加公平、合理的方向發展，推動構建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

王毅最後表示，論壇是陸非共同的寶貴財富。陸方願與非方共同努力，擦亮這塊「金字招牌」，籌備好明年新一屆論壇會議，把陸非全面戰略合作夥伴關係推向更高水平，推動陸非合作實現高質量發展，不斷開創陸非關係更加美好的未來。

(中時 )