宜蘭縣一名男子2015年與前妻離婚後和女兒同住，他竟對12歲女兒起色心，以每周約2次頻率，撫摸女兒胸部、下體等部位，共計猥褻超過238次；該男辯稱他管教很嚴、不讓女兒出門，才被抹黑指控，但法院認為女兒有將遭猥褻的清楚過程告知親友，依對兒童犯乘機猥褻等罪，判該男7年徒刑。

判決書指出，該男是一名招牌裝設工，與前妻在2015年離婚後，與女兒住在冬山鄉住處，但卻對自己的女兒伸出狼爪，用手撫摸她下體、胸部，以每週2次的頻率，猥褻超過238次，即便女兒曾多次表示拒絕，仍逃不過狼爪。

女兒在2018年5月被母親帶離住家後，才向母親吐露此事，檢警才介入此事調查；不過該男辯稱，他沒有對女兒做任何猥褻行為，因為女兒很叛逆，他管教很嚴，不讓其出門，才會遭到這樣指控；該男的辯護律師也說，該女兒自幼叛逆，異性交往複雜，經常滯留在外與異性約會，該女的母親甚至公然徵求異性與女兒一起出遊，父女間存在對立衝突。

法院認為，該女兒曾將遭猥褻過程，告知同學，依照他與同學的證詞，認為該男罔顧分際倫常，依對兒童犯乘機猥褻等罪，判7年徒刑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時新聞網)