109年度地價稅開徵，合庫銀行為了讓廣大用戶能紓解繳稅壓力，並因應新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延減少外出避免與人群接觸，使用台灣Pay掃碼繳稅可享三重優惠。

第一重優惠：金融卡/帳戶與信用卡不限金額每掃碼一筆稅款送50元回饋金，依金融卡/帳戶或信用卡每人最多可享4筆回饋，相當最高可拿400元（信用卡及金融卡/帳戶各限量前10,000筆，共計20,000筆）。第二重優惠：信用卡不限金額、一次性付款及分期付款皆享免手續費優惠。第三重優惠：信用卡分期享3、5、6期0％利率。讓民眾分期繳稅，有感回饋。

好康優惠該如何第一時間得知呢，合庫銀行指出，民眾可加入Line官方帳號「@COBANK」，除有可愛的「i秘書」提供即時線上服務外，還可訂閱通知訊息，包含最新優惠活動與匯率到價通知，亦可致電客服中心洽詢。

面對純網銀數位時代的到來，合庫銀行積極數位轉型，隨時與時俱進推出新穎功能，未來將持續推動創新服務與商品，結合跨領域科技技術，提升客戶服務體驗及品牌忠誠度，實現隨處可及的金融場景。

(工商 )