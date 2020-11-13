iPhone 12 mini/Pro Max 13日早上在台灣市場開賣，中華電信13日宣布，果粉企盼的iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini於全台500間指定服務據點及中華電信網路門市同步銷售。

中華電針對iPhone 12全機型搭配「精采5G」包裝了24/30/36/48個月的多元租期方案，月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案（36個月），iPhone 12 Pro Max（128GB）專案價20,300元、iPhone 12 Pro（128GB）16,300元、iPhone 12（64GB） 9,300元、iPhone 12 mini（64GB）6,300元。

可再享「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元、行動VIP享最高購機折扣5,000元優惠。

中華電信特舉辦「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」五階段的抽獎活動，在12月31日前搭配精采5G月繳1,399元以上，購買iPhone 12全機型皆可參加，第一階段的獎項已於11月9日抽出，有四位幸運客戶再抽中一部新機，後續四階段每二週一次抽獎機會。

中華電信同步提供Apple Family Sale多重好禮，包括申辦精采5G單門號方案指定資費贈Apple購物金3,000元、AppleCare+保費刷卡分期0利率優惠、申辦iPhone指定資費搭Apple Watch合購再享最高折價2,000元、首次升級iCloud 50GB享3個月免費！搭配綁定App Store 行動帳單代付服務消費並完成登錄，再送免費上網量及最高200點Hami Point回饋。

針對雙11檔期，中華電也包裝了iPhone 12新機於網路門市申辦精采5G月繳1,399元（36/48個月），再贈每日限量VR頭盔/AR眼鏡（最高價值19,900元）等好禮4選1，11月15日截止。

(工商 )