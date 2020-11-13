櫃買中心配合上櫃公司第3季財報公告，規劃系列「櫃買市場業績發表會」，在10日首場富櫃200（一）」後，下周11月17、19及20日連續推出「富櫃200（二）」、「富櫃200（三）」及「科技生活」等三場主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加）。

櫃買中心指出，11月17日（周二）推出「富櫃200（二）」主題，邀請高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）、國內知名視力矯正手術及眼鏡通路商大學光（3218）及光通訊薄膜濾光片專業廠統新（6426）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

11月19日（週四）加碼推出第三場「富櫃200（三）」主題之業績發表會，邀請到無塵室機電工程大廠聖暉（5536）、產業製程最佳幫手的專業設備廠朋億（6613）及指紋辨識IC知名廠商神盾（6462）線上直播說明。

11月20日（週五）邀請到3家在「科技生活」領域表現優異的公司，分別為台灣最大的電子商務集團網家（8044）、國內貴金屬回收及廢料處理業者金益鼎（8390）及高爾夫球具代工大廠大田（8924）線上直播說明。

櫃買中心指出，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）。

(工商 )