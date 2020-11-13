聯生藥13日宣佈，旗下應用於治療復發性生殖器皰疹（recurrent genital herpes）抗體新藥UB-621，2期臨床試驗已獲中國藥監局（NMPA）核准執行。

生殖器皰疹是肛周、生殖器區域感染HSV-2病毒所引起，是生殖器潰瘍之主因，也是常見的性傳播感染病之一。生殖器皰疹患者可能會反復發作症狀，已被視為一個重大的全球性公共衛生問題，因為它也會加劇愛滋病毒HIV-1的傳播。

目前市場上尚無針對復發性生殖器皰疹的有效疫苗，治療藥物主要為抑制病毒DNA合成的小分子核苷類藥物，例如acyclovir、valacyclovir和famciclovir等。這些藥物僅能達到病症減緩作用，無法清除潛伏體內的HSV病毒，患者可能因免疫力低下而復發生殖器皰疹。儘管已有幾種藥物可用於治療生殖器皰疹發作和做為抑制性治療，但這些抗病毒藥並不一定有效；有超過半數的患者即使接受了長期抑制療法，仍會經歷生殖器皰疹的復發，並且約有0.1～0.6％免疫力正常的患者可能產生抗藥性，在免疫功能低下患者中的抗藥性更高達3.5～10％。因此，部分復發性生殖器皰疹患者仍需要更有效的治療或症狀緩解藥物。

聯生藥說，UB-621是一支新型的全人源單克隆抗體，透過專一性、高親和力結合HSV病毒表面醣蛋白gD來干擾HSV感染細胞，體外試驗顯示UB-621可以抑制野生型與多重抗藥的HSV感染宿主細胞，且可抑制HSV在細胞間的傳播(cell-to-cell spread)。先前臨床前和一期臨床數據表明，UB-621具有應用於抑制生殖器皰疹復發的潛力。

(工商 )