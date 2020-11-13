在電商大者恆大趨勢下，岳豐如何維持競爭優勢？答：大電商有大的優勢，也有他的難處，小電商有小的壓力，也有他的優勢；亞馬遜再大，也不可能把所有生意做掉。

我們電商平台跟亞馬遜這些大電商是不一樣的，亞馬遜是平臺電商，我們是品牌電商，有自己的品牌，自己的東西及自己的採購，我們不只自己做產品，還有一組約50多個員工專門找廠家，找產品，驗產品，放到平台上賣，我們會利用大陸紅海製造優勢，由他們做，我們來賣，我們有些東西，亞馬遜根本沒有，連亞馬遜都和我們合作。

我們每年在台灣電子展、香港春季及秋季電子展、大陸廣州廣交會及東莞廠舉辦新產品說明會，由製造(供應)商來報名，拿他們的新產品讓我們美國團隊評鑑，加上美國PM提供修改意見，認證後以公司自有品牌專售、或是上電商平台上賣，我們不用投太多心力在製造，連研發費用都省了，目前岳豐(6220)製造產品占集團電商1.5億美元營收不到10%，這樣的營運模式，與亞馬遜等大電商完全不一樣，且比大電商更靈活。

在物流及倉儲部分，我們在美國LA及肯達基Hebron有兩個智慧倉儲中心，最近計畫要增加一個倉儲中心，物流我們跟FedEx合作，因為我們的規模沒有大到自建物流的必要，現在物流已經很成熟了，且美國跟大陸運輸成本很高，尤其是大陸，除非量大到某個程度，相對的，量大到一定程度給別人運送也便宜，與其貿然建倉儲及物流，還不如專心把強項業務做大就好，做大了，還可以砍物流及倉儲價格，比自建還划算，貿然去建物流及倉儲等，若量不夠大，虧都虧死，也贏不了別人。

大陸內需消費市場快速崛起，公司是否計畫將美國電商成功模式複製到大陸地區？答：過去大陸市場，如同所有新興成長國家一樣，仿冒品當道，品牌正規符合標準的產品反而賣不出去，不過這幾年大陸經濟高度成長，開始注重產品符不符合標準及安規，像我們的網路線，前年只賣新台幣4000多萬元，去年賣了2.5億元，現在才是做大陸內銷市場的開始。

不過，即使現在是做大陸內銷最好的時候，我們還是不考慮在大陸做電商，大陸電商模式，無論是外國人或台灣人都無法學習，因為他們是用「賭」的心態去做，我們台灣人做事態度是按部就班，大陸是想一步登天，要嘛死，要嘛成，失敗也無所謂，所有大老闆一開始的心態都一樣，而且他們的營運模式變化很快，不行就丟，產品壽命很短，所以必須賭大的，沒辦法像我們做中小企業紮實慢慢起來，所以他們企業很大了、上市櫃了也未必穩定，我們不敢。

目前大陸電商是全世界最先進，業務包羅萬象什麼都有，且擁有全世界頂尖的行動支付、金融及物流，連亞馬遜都的搞不過他們，雖然可惜，但在中美貿易戰下，現在弄一個電商品牌要成功太難了，我們只要用我們的製造強項，由大陸廠區去做內銷就好，先打大陸市場跟東協，暫時不攻他們的電商，電商先攻歐美，等大陸市場成熟一點，真的是拚實力再說，大陸市場很大，只要佔據一個省就好了，不用擔心。

集團業務還有什麼想要強化的？未來營運目標？答：既然做了電商，目標還是要做大，資源才會變大，年營收200億元、300億元的人事及佈局不一樣，隨時要檢討改善，人才也要在地化。

一個老闆智商再高、再厲害，也只有一個腦袋，找10個智商120的人，勝過一個智商170的老闆，為培養國際化管理接班人才，公司成立總管理處，財務、企管、工程、業務等各部門尋找擁有各國語言能力的年輕人培養，每一個主管下面都要有兩個接班人，訓練他們找問題、追蹤問題及改善問題的能力，之後才能派出去協助各地分公司，一個團隊強了，可以蒐集很多資訊，讓公司做出更好更正確的決策。

至於未來營運目標，我認為首先站穩北美品牌精品「物超所值形象」，不斷擴張北美市占率，並以現有美國品牌電商知名度，進攻相近生活習慣的歐洲，對我們來說，擴張歐洲市場相對容易，目前我們已在德國、英國、法國、泛歐設網站，期盼歐洲規模加速壯大，以提高獲利能力，站穩之後，再推進東協市場，期望先吸引東協高端喜愛歐美商品客戶！

其次，我們希望以大數據掌握消費者對商品需求及改變，快速反應市場需求，將新需求與供應廠合作開發新產品，以創造消費需求及利潤；我們也擴大亞洲採購開發團隊，因應供應廠商轉移中國以外地區設廠的監管服務，以確保北美通路須求產品之價格競爭力、交期控管及確保品質，並落實控管庫存，積極處理過季商品活化資金流，達成精品品牌電商目標！

(時報資訊)