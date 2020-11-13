美股消息面：

1.歐美新冠肺炎疫情持續急升，引發疫苖緩不濟急的擔憂，周四國際股市走跌，市場轉趨觀望，美元幾近持平，紐約尾盤美元指數微升0.01%。

2.全球疫情持續惡化，以及最新數據顯示美國原油庫存意外增加，周四紐約12月期油收跌0.33美元或0.79%，為每桶41.12美元。倫敦布蘭特1月期油收跌0.27美元或0.61%，為每桶43.53美元。

3.歐美確診數持續激增、美股大跌，在市場避險情緒升高帶動下，周四紐約期金收漲11.7美元或0.6%，為每盎司1873.3美元。現貨金收漲0.62%，為每盎司1876.8美元。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加428萬桶，市場預期為減少91.3萬桶，而周二美國石油協會公布原油庫存減少510萬桶。EIA並公布，紐約期油交割地庫欣上周庫存減少51.8萬桶，少於市場預期的減少160萬桶。上周美國汽油庫存減少230萬桶，遠超出市場預期的減少26.3萬桶。餾分油庫存減少540萬桶，遠超出市場預期的減少190萬桶。

5.美國10月消費者物價指數（CPI）與9月持平，低於市場預期的月漲0.1%。與去年同期相比，美國10月CPI年漲1.2%，低於市場預期的年漲1.3%。10月核心CPI與9月持平，低於市場預期的月漲0.2%。與去年同期相比，10月核心CPI年漲1.6%，低於市場預期的年漲1.8%。10月美國民間部門每周平均實質所得增加0.1%。

(時報資訊)