美國疫情未見歇緩，單日確診衝上14.4萬，美國總統川普再度簽署對大陸投資的行政命令，恐牽連高達31家企業，使得美股昨遭空方轟炸，四大指數全數收跌，道瓊跌317點，亞洲股市同樣難置身事外，台股今儘管開盤小漲0.02點、報在13221.8點，但隨即壓低陷入震盪，展開13200點攻防，指數在昨日創新高後，今呈現量縮拉回，主要權值股並無明顯撐盤表現，操作資金重新回到傳產股，今日估計量能落在1800億元。

權值股方面，股王大立光(3008)開低震盪，跌幅近1%，啟動3300大關攻防戰，台積電(2330)則弱勢震盪於平盤附近，力守五日均線，鴻海(2317)法說會釋出第三季「三率三升」，歸屬母公司稅後淨創近4年同期高點，每股盈餘2.23元，惟累計前三季稅後淨利續創同期新低，累計每股盈餘4.03元，今股價下跌約0.8%。

除蘋概三雄的疲軟走跌外，今電子股再度熄火，資金比重也降到6成5，聯發科(2454)小跌震盪，目前股價仍位居5日線、月線之下，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也分別下挫逾2%、1.5%，反倒是第三季財報告捷的華碩(2357)，今延續漲勢，上漲約0.6%。

台股本周電子、傳產股快速輪動，今資金再度回到傳產類股，航運股中屬長榮(2603)最為搶眼，去年大賺逾80億，今持續反彈，惟開高後漲幅收斂留下引線，但盤中依舊維持逾1.5%的漲幅表現；塑化股則由二線塑化領軍，國喬(1312)大漲逾4%，亞聚(1308)亦小漲抗跌；造紙股中士紙(1903)、正隆(1904)等上漲1.5~2%，華紙(1305)漲幅也逾1%，扮演盤逆勢領漲股。

分析師表示，國際股市短線急漲創高後，開始遭遇賣壓，導致台股連帶也出現橫盤整理，目前美中間衝突在川普的行政命令下再次升溫，疫苗對經濟改善的幫助緩不濟急，財政刺激方案預期更難通過，利空影響下，台股預期將持續回檔，短期支撐先看11月9日的多方缺口，選股上，資金輪動可能性高，傳產、電子並重，可趁電子強勢時，逢低布局傳產股，反之亦然。關注低基期的原物料族群如水泥、鋼鐵、塑化，電子以被動元件、PCB、蘋概為觀察重點。

(時報資訊)